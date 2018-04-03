Kamyonla uçurumdan yuvarlandı, burnu kanamadan çıktı

Sultangazi Cebeci köyü yolu üzerinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Hafriyat kamyonu taş ocağında yük alacağı sırada kayarak uçurumdan düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyon yan yatarak durdu. Ocakta çalışan diğer işçiler sürücünün yardıma koştu ancak uçurum olduğu için müdahalede bulunamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sarkıtılan iplerden aşağıya inerek kamyona ve sürücüye ulaştı. Bu sırada kamyonun içinde olan sürücü, ekipler gelene kadar yerinden kımıldamadı. Ekiplerin aşağıya inmesiyle kamyondan çıkan sürücü sarkıtılan ipe tutunarak itfaiye ekipleriyle birlikte yukarı çıktı. Kazayı burnu dahi kanamadan atlatan sürücünün, olay yerine gelen sağlık ekiplerince muayenesi yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Altunışık