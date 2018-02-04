Diğer
Kategoriler

Kamyonun arkasından tutunan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

Sultanbeyli'de bir çocuk kamyonun arkasından tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi.

Kamyonun arkasından tutunan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

04 Şubat 2018 09:20
Kamyonun arkasından tutunan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada - Tıkla İzle

Bir süre ilerledikten sonra kamyondan inen çocuğun tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çocuk akan trafikte ilerleyen kamyonun arkasından tutunarak bir süre tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocuğun tehlikeli oyununu gören vatandaşların yürekleri ağza geldi.

Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında bu şekilde ilerleyen çocuk, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir çocuğun kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği ve kamyonet seyir halindeyken atladığı görülüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç