Kan grubu diyeti, kişinin kan grubunun (A, B, AB, 0) sağlığını ve kilo vermesini etkilediğini iddia eden bir diyettir. 1996 yılında Amerikalı tıp uzmanı Dr. Peter d'Adamo'nun "Eat Right for Your Blood Type" kitabıyla gündeme gelmiş ve bu konuda pek çok araştırmanın yapılmasına vesile olmuştur. Dr. Peter d'Adamo kitabında şöyle bir tezi yer alıyor; kan grubunuzu baz alıp beslenirseniz, hastalıklara yakalanma riskiniz düşer, sağlıklı yaşarsınız, kilo verip, kilonuzu muhafaza edebilirsiniz.
İşte bu kitaptan satır başları;
Kan grubu A olan kişiler sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelidir. (Yani karbonhidratı yüksek, yağ oranı az) A grubunun kanı diğer kan gruplarından daha kalındır ve bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Süt ve süt ürünleri, hayvansal yağlar, et ve bazı tahıllar bu kan grubunda olanlar için uygun yiyeceklerden değildir. A kan grubundan olanların risk altında olduğu hastalıklar ise; kalp rahatsızlıkları, diyabet ve kanserdir.
Kan grubu B olanlar meyve, sebze, tahıl, balık, süt ürünleri ve dana etinden oluşan dengeli bir beslenme programını benimsemeliler.
Kan Grubu AB olanların beslenmesinin temeli, vejetaryanlık üzerine olmalıdır.
Balık, et (tavuk hariç) süt ve süt ürünlerini ise sınırlı bir şekilde tüketebilirler.
0 Kan grubunda olanlar, protein yönünden yüksek, karbonhidrat olarak düşük şekilde beslenmelidir. Buğday, kepekli gıdalar, süt ve süt ürünleri, kuruyemişler az miktarda yenilebilir. 0 kan grubunun karşılaştığı olası hastalıklar, hipotiroid, yüksek mide asidi, ülser vb.
Kan gruplarına göre örnek diyet listeleri
A Kan grubu
Kahvaltı
1 bardak limonlu su
Bitki çayı veya kahve
Akçaağaç pekmezi katılmış yulaf ezmesi
Greyfurt suyu
Öğle Yemeği
Salata
Elma
1 dilim buğday ekmeği
Ara Öğün
Fıstık ezmesi sürülmüş bir ince dilim ekmek
2 erik
Yeşil çay
Akşam Yemeği
Lazanya
Brokoli
Yoğurt
Kahve veya bitki çayı
B Kan Grubu
Kahvaltı
Muz ve yağsız süt ile tahıl gevreği
Üzüm suyu
Öğle Yemeği
İnce bir dilim peynir, hindi eti ve sandviç ekmeği
Salata
Bitki çayı
Ara Öğün
Yoğurt
Bitki çayı
Akşam Yemeği
Buharda sebzeli ızgara balık
Taze meyve
Bitki çayı veya kahve
0 Kan grubu
Kahvaltı
2 dilim tereyağlı tost ekmeği
1 bardak sebze suyu
Muz
Bitki çayı
Öğle Yemeği
100 gram dana eti
Ispanak salatası
Elma veya ananas dilimleri
Ara Öğün
Bitki çayı
Akşam Yemeği
Buharda pişmiş brokoli, kuşkonmaz, patates ve kuzu eti yemeği
Karışık taze meyve
Bitki çayı
AB kan grubu
Kahvaltı
Limonlu su
1 bardak greyfurt suyu
1 dilim ekmek
Yoğurt
Kahve
Öğle Yemeği
100 gram hindi
2 dilim çavdar ekmeği
2 erik
Bitki çayı
Ara Öğün
Cheesekek
Bitki çayı
Akşam Yemeği
Omlet
Kızarmış karışık sebze
Karışık meyve salatası
Kahve
Kaynak: http://www.mavikadin.com/