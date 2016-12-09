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Kan grubuna göre örnek diyet listesi

Son senelerde zayıflama ve sağlıklı yaşama için yeni bir trend var, kan grubuna göre beslenme! Bu beslenme şekli, Dr. Peter d'Adamo tarafından keşfedilen bir diyet programıdır. Bu beslenme listesinin temeli şuna dayanır; yediklerimiz, kan grubumuz ve sağlığımız arasında önemli bir ilişki vardır, kan grubumuza uygun, doğru yiyecekleri tüketerek fit, ince ve sağlıklı kalabiliriz.

Kan grubuna göre örnek diyet listesi

09 Aralık 2016 12:34

Kan grubu diyeti, kişinin kan grubunun (A, B, AB, 0) sağlığını ve kilo vermesini etkilediğini iddia eden bir diyettir. 1996 yılında Amerikalı tıp uzmanı Dr. Peter d'Adamo'nun "Eat Right for Your Blood Type" kitabıyla gündeme gelmiş ve bu konuda pek çok araştırmanın yapılmasına vesile olmuştur. Dr. Peter d'Adamo kitabında şöyle bir tezi yer alıyor; kan grubunuzu baz alıp beslenirseniz, hastalıklara yakalanma riskiniz düşer, sağlıklı yaşarsınız, kilo verip, kilonuzu muhafaza edebilirsiniz.

İşte bu kitaptan satır başları;

Kan grubu A olan kişiler sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelidir. (Yani karbonhidratı yüksek, yağ oranı az) A grubunun kanı diğer kan gruplarından daha kalındır ve bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Süt ve süt ürünleri, hayvansal yağlar, et ve bazı tahıllar bu kan grubunda olanlar için uygun yiyeceklerden değildir. A kan grubundan olanların risk altında olduğu hastalıklar ise; kalp rahatsızlıkları, diyabet ve kanserdir.

Kan grubu B olanlar meyve, sebze, tahıl, balık, süt ürünleri ve dana etinden oluşan dengeli bir beslenme programını benimsemeliler.

Kan Grubu AB olanların beslenmesinin temeli, vejetaryanlık üzerine olmalıdır.

Balık, et (tavuk hariç) süt ve süt ürünlerini ise sınırlı bir şekilde tüketebilirler.

0 Kan grubunda olanlar, protein yönünden yüksek, karbonhidrat olarak düşük şekilde beslenmelidir. Buğday, kepekli gıdalar, süt ve süt ürünleri, kuruyemişler az miktarda yenilebilir. 0 kan grubunun karşılaştığı olası hastalıklar, hipotiroid, yüksek mide asidi, ülser vb.

Kan gruplarına göre örnek diyet listeleri

A Kan grubu

Kahvaltı

1 bardak limonlu su

Bitki çayı veya kahve

Akçaağaç pekmezi katılmış yulaf ezmesi

Greyfurt suyu


Öğle Yemeği

Salata

Elma

1 dilim buğday ekmeği


Ara Öğün

Fıstık ezmesi sürülmüş bir ince dilim ekmek

2 erik

Yeşil çay


Akşam Yemeği

Lazanya

Brokoli

Yoğurt

Kahve veya bitki çayı


B Kan Grubu

Kahvaltı

Muz ve yağsız süt ile tahıl gevreği

Üzüm suyu


Öğle Yemeği

İnce bir dilim peynir, hindi eti ve sandviç ekmeği

Salata

Bitki çayı

Ara Öğün

Yoğurt

Bitki çayı


Akşam Yemeği

Buharda sebzeli ızgara balık

Taze meyve

Bitki çayı veya kahve


0 Kan grubu

Kahvaltı

2 dilim tereyağlı tost ekmeği

1 bardak sebze suyu

Muz

Bitki çayı

Öğle Yemeği

100 gram dana eti

Ispanak salatası

Elma veya ananas dilimleri


Ara Öğün

Bitki çayı


Akşam Yemeği

Buharda pişmiş brokoli, kuşkonmaz, patates ve kuzu eti yemeği

Karışık taze meyve

Bitki çayı

 

AB kan grubu

Kahvaltı

Limonlu su

1 bardak greyfurt suyu

1 dilim ekmek

Yoğurt

Kahve

 

Öğle Yemeği

100 gram hindi

2 dilim çavdar ekmeği

2 erik

Bitki çayı


Ara Öğün

Cheesekek

Bitki çayı


Akşam Yemeği

Omlet

Kızarmış karışık sebze

Karışık meyve salatası

Kahve 

Kaynak: http://www.mavikadin.com/

Etiketler: diyet, diyetler, kan grubu diyeti, kan grubuna göre beslenme


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