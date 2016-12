Kan grubu diyeti, kişinin kan grubunun (A, B, AB, 0) sağlığını ve kilo vermesini etkilediğini iddia eden bir diyettir. 1996 yılında Amerikalı tıp uzmanı Dr. Peter d'Adamo'nun "Eat Right for Your Blood Type" kitabıyla gündeme gelmiş ve bu konuda pek çok araştırmanın yapılmasına vesile olmuştur. Dr. Peter d'Adamo kitabında şöyle bir tezi yer alıyor; kan grubunuzu baz alıp beslenirseniz, hastalıklara yakalanma riskiniz düşer, sağlıklı yaşarsınız, kilo verip, kilonuzu muhafaza edebilirsiniz.

İşte bu kitaptan satır başları;

Kan grubu A olan kişiler sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelidir. (Yani karbonhidratı yüksek, yağ oranı az) A grubunun kanı diğer kan gruplarından daha kalındır ve bağışıklık sistemleri daha zayıftır. Süt ve süt ürünleri, hayvansal yağlar, et ve bazı tahıllar bu kan grubunda olanlar için uygun yiyeceklerden değildir. A kan grubundan olanların risk altında olduğu hastalıklar ise; kalp rahatsızlıkları, diyabet ve kanserdir.

Kan grubu B olanlar meyve, sebze, tahıl, balık, süt ürünleri ve dana etinden oluşan dengeli bir beslenme programını benimsemeliler.

Kan Grubu AB olanların beslenmesinin temeli, vejetaryanlık üzerine olmalıdır.

Balık, et (tavuk hariç) süt ve süt ürünlerini ise sınırlı bir şekilde tüketebilirler.

0 Kan grubunda olanlar, protein yönünden yüksek, karbonhidrat olarak düşük şekilde beslenmelidir. Buğday, kepekli gıdalar, süt ve süt ürünleri, kuruyemişler az miktarda yenilebilir. 0 kan grubunun karşılaştığı olası hastalıklar, hipotiroid, yüksek mide asidi, ülser vb.

Kan gruplarına göre örnek diyet listeleri

A Kan grubu

Kahvaltı

1 bardak limonlu su

Bitki çayı veya kahve

Akçaağaç pekmezi katılmış yulaf ezmesi

Greyfurt suyu



Öğle Yemeği

Salata

Elma

1 dilim buğday ekmeği



Ara Öğün

Fıstık ezmesi sürülmüş bir ince dilim ekmek

2 erik

Yeşil çay



Akşam Yemeği

Lazanya

Brokoli

Yoğurt

Kahve veya bitki çayı



B Kan Grubu

Kahvaltı

Muz ve yağsız süt ile tahıl gevreği

Üzüm suyu



Öğle Yemeği

İnce bir dilim peynir, hindi eti ve sandviç ekmeği

Salata

Bitki çayı

Ara Öğün

Yoğurt

Bitki çayı



Akşam Yemeği

Buharda sebzeli ızgara balık

Taze meyve

Bitki çayı veya kahve



0 Kan grubu

Kahvaltı

2 dilim tereyağlı tost ekmeği

1 bardak sebze suyu

Muz

Bitki çayı

Öğle Yemeği

100 gram dana eti

Ispanak salatası

Elma veya ananas dilimleri



Ara Öğün

Bitki çayı



Akşam Yemeği

Buharda pişmiş brokoli, kuşkonmaz, patates ve kuzu eti yemeği

Karışık taze meyve

Bitki çayı

AB kan grubu

Kahvaltı

Limonlu su

1 bardak greyfurt suyu

1 dilim ekmek

Yoğurt

Kahve

Öğle Yemeği

100 gram hindi

2 dilim çavdar ekmeği

2 erik

Bitki çayı



Ara Öğün

Cheesekek

Bitki çayı



Akşam Yemeği

Omlet

Kızarmış karışık sebze

Karışık meyve salatası

Kahve

