Kanada, Suudi Arabistan'a silah satışını iptal edebilir

Kanada Başbakanı Justin Trudeau katıldığı “Tout Le Monde En Parle” isimli radyo programında açıklamalarda bulundu. Başbakan Trudeau, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu. Trudeau, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden dolayı Suudi Arabistan'a yapılacak toplam 15 milyar Kanada doları (64 milyar TL) değerindeki zırhlı araç ihracatının durdurulabileceğini söyledi. Trudeau Kanada'nın silah ihracatı sözleşmesini işaret ederek, silah satın alan ülkenin vatandaşlarına karşı insan haklarına riayet etmesi gerektiğini hatırlattı. Trudeau, “Suudi Arabistan bu kurallara riayet etmezse onlara silah satamayız” diye konuştu.

