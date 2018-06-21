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Kanada'da her yıl 300 binden fazla fok vahşice katlediliyor

Kanada'da her yıl en az 300 bin fok, vahşice katlediliyor.

Kanadada her yıl 300 binden fazla fok vahşice katlediliyor

21 Haziran 2018 12:21

Her sene 1 Kasım’da açılan av sezonunda foklar, insanlık dışı yöntemlerle öldürülüyor. Bir sezonda katledilen fok sayısı 300 bini geçiyor. Hükümet balıkçılar için önemli bir gelir kaynağı olduğu gerekçesiyle bu katliamı desteklerken, çevreciler ise duruma tepki gösteriyor.

Özellikle yavru foklar tercih ediliyor 

Özellikle en çok yavru foklar katlediliyor. Zira kürkleri oldukça değerli. Hayvanlar, kürkleri kaliteli olsun diye sopalarla dövülerek öldürülüyor, Hayvanların derileri ise canlı canlı yüzülüyor.
 

 

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