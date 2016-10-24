Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki mezbahanenin yanındaki kanalda, yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar olayı belediyeye haber verdi. Belediye zabıta ekipleri, tüm çabalarına rağmen köpeği kanaldan çıkaramayınca ekipler, Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği İslahiye temsilcisi Bekir Şentürk'ü arayarak, yardım istedi. Haberi alan hayvan sever Bekir Şentürk, zabıta ekiplerinin de yardımıyla kanalara girerek, köpeği kurtardı. Zabıta ekipleri tarafından aç olduğu görülen köpeğe yiyecek verildi.

Köpeğin boğazında ip bağlı bulunduğunu belirten zabıta ekipleri, köpeğin 2 gündür kanalda olması nedeniyle sırılsıklam ıslak olduğunu kaydetti. Ekipler, "Çevre apartmanlarda oturan vatandaşların ve mezbaha bekçilerinin köpek sesi duydukları ihbarı üzerine geldik. Gelen sesin aramalar sonucunda kanal içinden geldiğini belirledik. Ve köpeği kurtarmak için çalışma başlattık. Köpeği dışarı çıkaramayınca Kimsesiz Hayvanları Koruma Temsilcisi Bekir Şentürk'e haber verdik. Köpeği bulunduğu bölgeden çıkartarak güvenli bir yere götürdük" dedi.

Bekir Şentürk