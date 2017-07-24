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Kangal cinsi köpek tek batında 17 yavru doğurdu

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de kangal cinsi 'Kıtmir' adlı köpek, tek batında 17 yavru doğurdu.

Kangal cinsi köpek tek batında 17 yavru doğurdu

24 Temmuz 2017 09:41
Kangal cinsi köpek tek batında 17 yavru doğurdu - Tıkla İzle

Termal ilçesi Yenimahalle Orman Deposu mevkiinde yaşayan Cihat Bakırcı'ya ait 'Kıtmir' adlı köpek yavruladı. Bakırcı, köpeğinin yavruladığını fark ederek yanlarına gittiğinde ise 17 yavru görünce gözlerine inanamadı. Daha önceden de defalarca köpek beslediğini dile getiren Bakırcı, bir köpeğin ortalama 8 ila 10 arasında yavru doğurduğunu ama 17 yavru doğuran bir köpeğe ilk kez rastladığını dile getirdi. Bakırcı, yavrulardan 1 tanesinin çok küçük doğduğunu, annesinin besleyememesinden dolayı 2 gün içerisinde öldüğünü söyledi.
Dişi köpek ise geri kalan 16 yavruyu beslemeyi sürdürüyor. Sahibi, köpeğinin yavrularına daha rahat süt verebilmesi için özel besinlerle takviye yapıyor.

Öte yandan, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 4 sene önce Ercan Temel'e ait bir kangal köpeği bir batında tam 20 yavru dünyaya getirmişti.  

Saim Çotuk

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Etiketler: Kangal Köpeği, Yalova


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