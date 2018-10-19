'Kanser olduğunu sahnedeyken öğrendim'

Meme Kanseri Farkındalık ayı (1-31 Ekim) dolayısıyla Medicana International İstanbul Hastanesi, meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda kamuoyu oluşturmak için gerçekleştirdiği etkinliklere yenisini daha ekledi. ‘Korkmuyorum Farkındayım' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Medicana International İstanbul Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Ada Bender, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Y. Melek Aksoylu, sanatçı Nilay Döldöş, Yaşam Dergisi imtiyaz sahibi Leyla Peker, Gününe İyilik Kat üyeleri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

“Kadın kadına çay saatinde buluşuyor, sağlığımızı konuşuyoruz”

Düzenlenen ‘Kadın Kadına Çay Saatinde Buluşuyor, Sağlığımızı Konuşuyoruz' etkinliğinde, meme kanserinde erken teşhis ve son tedavi yöntemleri, belirtileri konuşulurken kansere neden olan ve kanseri önleyen besinler konusunda mutfak atölyesinde tarifler verildi.

“Konserimde kanser olduğumu öğrendim, sonra müzik hayat oldu”

Programa konuşmacı olarak katılan ve geçirdiği kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Ayışığı Müzik Topluluğu Koro Şefi Nilay Döldöş, geçirdiği zor dönemi şöyle anlattı: “Hayatımın en zor günüydü. 2014 yılıydı ve doğum günümdü. Kanser olduğumu sahnemde öğrendim. Doktorum bana bu açıklamayı en mutlu olduğum anımda öğrenirsem bu hastalıkla daha kolay başa çıkacağımı ifade etmişti ve sahnede bana kanser olduğumu söyledi. Benim için konser, kanser olmuştu. Zor bir dönem geçirdim, tedavi gördüğümde en büyük desteği ailem ve sevenlerimden gördüm. Ben de meme kanseri teşhisi koyulduğumda herkes gibi aynı evreleri yaşadım. Elime gelen bir kitle ve sonrasında kemoterapi tedavisi. Müziği asla bırakmadım bana derman oldu.”

“Kanser tedavisinde en büyük tedavi: Aile Birliği”

Nilay Döldöş'e çevrenizdekilerin tedaviniz sırasında yaklaşımı ne oldu sorusuna eşi Ayhan Döldöş yanıt verdi:

“Eşimin hayata tutunmasında her türlü yanında oldum. Çünkü beraberlik sadece sağlıkta değildi aynı zamanda hastalıkta da birlikte olmayı gerektirirdi. Çok şükür bu zor günleri beraber atlattık” dedi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan ve mutfak atölyesinde sağlıklı tarifler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, kanserin son dönemlerde artış gösterdiğini belirtti ve ekledi: “Obezite faktörü kanser riskini arttırmaktadır. Rafine şeker ve yapay früktoz içeren paketli ürünlerin kullanımı kanserli hücreleri besleyerek sağlığımızı tehdit etmektedir. Pişirme teknikleri bazı toksik maddelerin etkisiyle kanserojen maddelere dönüşebilir. Paketli ürün alırken içerik okumayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Omega 3 ve lif tüketimine özen gösteriniz. Kanserin farkına varmadan yediklerinizin farkına varın. Kansere yakalanmamak için de bol sebze ve meyve tüketin aşırı karbonhidrat tüketiminden uzak durun, sağlıksız yağlardan kaçının” diye konuştu.

“Meme Kanseri sinsi bir hastalıktır”

Meme kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, “Meme kanseri, kadınlarda görülen en fazla görülen kanser türüdür. Her 8 kadından 1'inde meme kanseri görülmektedir. Türkiye'de yılda 25 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Erken tanı için tarama programları oldukça önemli” şeklinde açıklamada bulundu.

“20 yaşından itibaren meme kontrolleri yapılmalı”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Ada Bender, meme kanserinde erken tanı çok önemli olduğunu vurgulayarak, “20 ile 40 yaş arası kadınlarda her ay adetin başlangıcından 7 ile 10 gün sonra yapılan aylık meme ve koltukaltı muayenesi ve 2 yılda bir de bu muayenenin hekim tarafından yapılması gerekmektedir. 40 yaş üzeri kadınlarda her ay hastanın kendisi tarafından yapılan meme ve koltukaltı muayenesine ek olarak yılda bir hekim tarafından meme muayenesi ve 2 yılda bir mamografi ile meme taraması yapılmalıdır. Meme ve koltukaltı muayenesinde memede ve koltuk altında ele kitle gelmesi, memelerde simetride bozukluk, meme derisinde renk ve şekil değişikliği durumunda doktora derhal başvurulmalıdır” diye konuştu.