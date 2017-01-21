Tahinin çok zengin bir besin maddesi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “Tahin çok iyi bir karbonhidrat ve protein kaynağıdır. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve faydalı yağ asitleri vücuda inanılmaz bir enerji ve güç verir. Bilindiği üzere tahin genelde kış aylarında üşümeyi engellediği ve soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklardan koruduğu için tüketilir. Geleneksek olarak pekmezle karıştırılarak tüketilen tahini süte de karıştırabilirsiniz. Tatlandırmak için pekmez ya da bal kullanabilirsiniz. Bir bardak süte bir tatlı kaşığı tahin, bir tatlı kaşığı bal ya da pekmez ölçüsüyle elde edeceğiniz bu içecek gün boyu enerji verecek, vücudunuzun ihtiyacı olan birçok vitaminle birlikte eser element ve minerali de almamızı sağlayacaktır. Tahinin DNA hasarını önleyen yapısıyla kanserle mücadele eden bu içeceği gün içinde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı hissedenlere özellikle tavsiye ediyorum. Bu karışım uzun bir süre tokluk hissi oluşturarak kilo alımının önüne geçecektir” dedi.

Kadın-erkek-çocuk herkes içebilir

Sütün proteinden zengin yapısına, tahinin DNA hasarını önleyen, kanserden koruyan özellikleri, pekmez ve balın doğal enerjisi eklenince ortaya çıkan bu karışım sağlık, mutluluk ve enerji deposu olarak karşımıza çıkıyor. Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “Bu üçlü karışımın mucizevi etkisi göz önüne alınarak özellikle alerjik reaksiyonları olmayan yaşlısı genci, kadını, erkeği fark etmeksizin herkes tarafından rahatlıkla tüketilebilir” diye konuştu.

Özyaral, süt, tahin, pekmez/bal karışımının 40 faydasını şöyle sıraladı:

"Akne gelişimini engeller.Anemi ile mücadele eder. Kansızlığa karşı koruyucudur. Menstruasyon sırasında ortaya çıkan anemik tabloyu düzenler, regli ağrılarını azaltır.Anne sütünü arttırır. Antiageing etki sağlar. Cilt sağlığı korunur. Hücre yenileyici bir etki yaratır. Hücre yapısının bozulmasını engeller ve yaraların iyileşmesini hızlandırır. Antienflamatuar yani iltihap kurutucu etki yaratır.Bağırsak kanserinin önlenmesine destek verir. Bağışıklık, sinir sistemini güçlü kılar.Baş dönmesi ve migren ağrılarını önler. Beyin sağlığını destekler, zinde tutar. Çocukların beyin ve zekâ gelişiminde etkilidir, Zihni açar, dinamizm kazandırır. Dişleri güçlendirir. Eklem kemiklerinin sağlığını koruyarak romatizma riskini azaltır. Enerji kaynağıdır. Felç oluşumu riskini düşürür. Göbek yağlarını yakar. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.Güçlü bir antioksidan özellik kazanır. Hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesine yardımcı olur, hastalığın gelişimini yavaşlatır, hafızayı ve düşünmeyi geliştirir, sinir hücrelerinin ve beynin fonksiyonlarını destekler.

Kabızlığı önler, bağırsakların yumuşatır ve idrar söktürücüdür. Kalp - damar / Kardiyovasküler sistem sağlığını korur, Kalp krizi ve inme riskini azaltır, kan pıhtılaşması, beyin sinir aktivitesi ve kas fonksiyonunu geliştirir.Kan basıncının düzenlenmesini sağlar Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kan damarı spazmını önlemeye yardımcıdır. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür.

Kanser hastalıklarına karşı savaşır, hücre DNA’sını serbest radikallere karşı korur. Karaciğer dostudur, daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur ve karaciğer detoksuna yardımcı olur, iç organların temizlenmesini sağlar. Kas oluşumu, güçlenmesi sağlar, kas spazmlarını önlemeye yardımcı olur, Kemik sağlığını güçlendirir, kemik yoğunluğunu artırır. Kemik erimesi riskine osteoporozuna karşı korur. hücreleri ile sinir dokularını korur. Kilo vermeye yardımcı olur.Kronik bronşitte karşı savaşır.Obezite sorunu ile savaşır.

Romatizmal artrit ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Saç köklerinin beslenmesini ve saçların daha sağlıklı, parlak olmasını sağlar.

Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşit tedavisinde destekleyicidir.Sindirim sisteminin etkin bir biçimde çalışması sağlanır.Solunum Sistemi sağlığını destekler.Stres ve yorgunlukla mücadelede etkili güçlü bir antidepresandır. Şeker ve yağ asitlerini metabolize eder. Uçuk gelişimini önler. Uyku düzenini destekler. Kırmızı kan hücreleri ile sinir dokularını korur. "

