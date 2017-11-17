Kansızlık nedir, neden olur, nasıl geçer belirtileri ve tedavisi

Kırmızı kan hücreleri, kan dolaşımı yoluyla vücuttaki hücrelere oksijen ve besin maddesi taşıdıklarından temel yaşam unsurlarındandır. Kansızlık belirtilerinin ortaya çıkmasının nedeni hücrelerdeki oksjen eksikliğidir. Kırmızı kan hücrelerinin en önemli yapı taşına hemoglobin adı verilir. Hemoglobin, kanda bulunan, akciğerden vücudun hücrelerine oksijen taşıyan demir açısından zengin bir proteindir. Kansızlık, çeşitli nedenlerden dolayı vücut çok az miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ürettiğinde meydana gelir. Yeterli sayıda alyuvar olmadığında ya da çok az hemoglobin olduğunda kan, vücudun tüm bölümlerine yeterince oksijen taşıyamaz. Kansızlık yapılacak tam kan sayımı testi ile tespit edilebilir.