Kapadokya’da Azerbaycan rüzgarı esti

Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen geceye Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve Uçhisarlılar katıldı. Karabağ’dan Uçhisar’a Gönül Köprüsü etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, böylesine anlamlı bir günde Azerbaycan’dan gelen misafirler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Hatırlayacaksınız biz burada iki buçuk yıl önce Makedonya Cumhurbaşkanımızı misafir etmiştik. Makedonya Cumhurbaşkanımızı misafir ettiğimizde yine bizim kanayan yaralarımızdan Üsküp’ü burada canlı tutabilmek, zihnimizde sürekliliğini taşıyabilmek adına bir sokak ismi vermeyi düşünmüş ve isimlendirmiştik. İşte o zaman sayın vekilim Ganire hanım bize dedi ki, 'Başkanım yine kanayan yaralarımızdan Karabağ ismini de sokak ismine vermenizi isteriz' dedi. Bizde şerefle, onurla dedik ve düne kısmetmiş. Dün Karabağ Sokağı adını Uçhisarımızda konuşlandırdık” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise, Türkiye’nin güzel topraklarından biri olan Uçhisar’da bulunmaktan ve Karabağ Sokağı'nın açılışının ardından anlamlı bir gecede Uçhisarlılar ile birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Paşayeva, “Bir millet iki devletin değerli evlatları, Türk milletinin güzel insanları ben vatanımız Azerbaycan’dan vatanımıza, Türkiye’ye güzel vatanımızın güzel parçası Uçhisar’a çok selam, sevgiler getirdim. İlk önce belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Allah ondan razı olsun. Bu kadim topraklarımızda bu güze Uçhisarımızda Karabağ Sokağımızın açılışını yaptık. Ben daha önce sayın başkanım bu güzel yere Karabağ Sokağı da yakışır demiştim. O da sağ olsun büyük memnuniyetle dedi. Dün Karabağ Sokağımızın açılışını yaptık. Bu dosta da mesaj, düşmana da mesaj. Ama ilk önce büyüyen çocuklarımız için önemli. Çünkü bizim büyüyen çocuklarımız bu sokağın adı Karabağ Sokağı, demek ki Karabağ Azerbaycan kadar bizim de vatan topraklarımızın bir parçasıdır diyecek. Bu düşünce, bu idrak içerisine büyüyecekler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’ya fahri hemşehrilik nişanı verirken, Paşayeva ise Başkan Karaaslan’a Karabağ gönül elçisi plaketini takdim etti.

Uçhisar Kadıneli Restaurant'ın bahçesinde düzenlenen etkinlik, daha sonra Azeri sanatçıların sahne alması ile devam etti. Azerbaycan’dan gelen sanatçılar İlham Askeroğlu, Nicat Ganiyev, Peri Hasanova’nın yanı sıra Azerbaycan Devlet Sanatçısı Aybeniz Haşimova, birbirinden güzel şarkılarını Uçhisar halkı ile birlikte söyledi.

Coşkun Sağlamdin



