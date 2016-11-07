Yaz boyunca kavurucu sıcağa dayanamayan meyve ağaçlarının yapraklarının altın sarısına dönüşmeye başladığı Kapadokya bölgesi, sonbaharın güzelliklerini tüm ihtişamı ile ziyaretçilerine sergiliyor.

Her mevsim farklı güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan Kapadokya, sonbaharda yine binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekmeyi başarıyor. Kapadokya bölgesinde özellikle vadi içlerinde yaprakları sarı ve kızıla dönüşen meyve ağaçları, peribacaları arasında masalsı bir görüntü sunuyor. Özellikle fotoğraf meraklılarının çekim için en ideal mevsim olarak değerlendirdikleri sonbaharda peribacaları, altın sarısı yaprak görünümleriyle hayranlık uyandırıyor.

Kapadokya bölgesini sonbaharda ziyarete gelen yerli turistler bölgeye ilk kez geldiklerini ve sonbahar güzelliğini yaşamak için geldiklerini ifade ettiler.

Coşkun Sağlamdin

