Kapaklar açıldı, kabus geri döndü

Bulgaristan ve Edirne’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisindeki artış 10 gündür sürüyor. Bulgar yetkililerin, Meriç ve Tunca Nehirlerinin geçtiği noktalarda bulunan barajların kapaklarını açmasının ardından Tunca Nehri’nde debi 24 saatte 100 metreküp artış göstererek sabah saat 10.00 itibariyle 307 metreküp/saniye seviyelere ulaştı. Meriç Nehri ise sabah saat 10.00 itibariyle bin 456 metreküp/saniyelere ulaşarak turuncu alarm seviyesine ulaştı.

Karaağaç’a ulaşım alternatif köprüden sağlanıyor

Edirne merkez ile Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan tarihi Tunca Köprüsü'nün girişleri, nehir debisinin yükselmesinin ardından sular altında kaldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından taş köprülerin giriş ve çıkışları dubalarla kapatıldı. Karaağaç Mahallesi’ne kara ulaşımı, geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden sağlanıyor.

Nehir kenarında tesisler sular altında

2015 yılında yaşanan taşkın sonrası Edirne, 3 yıl aradan sonra yeniden taşkın riskiyle karşı karşıya kaldı. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmasıyla birlikte 24 saatte olağan alarm durumunu arttıran Tunca ve Meriç Nehirleri, yatağından taşarak, bölgeye yayılmaya devam ediyor. Edirne Belediyesine ait protokol evi ve bölgede bulunan özel tesisler de su altında kaldı.

"Uyarılarımızı dikkate alın"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, İHA’ya yaptığı açıklamada, hem Edirne Belediyesinin hem de Edirne Valiliğinin sel ve taşkın durumu nedeniyle yaptığı duyuru ve uyarıların dikkate alınmasını istediklerini söyledi.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan da beklentilerinin nehirlerde artışın Perşembe günü sonrası azalması olduğu yönünde olduğunu belirterek, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların alternatif köprü ile şehir merkezine geldiklerini belirtti.

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız