Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararnamenin 105 inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokullarındaki kayıtlı ve mezun aşamasında olmayan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kurulu tarafından merkezi olarak yerleştirilecektir. Söz konusu yerleştirme işlemleri için öğrencilerden 22 Eylül 2016 Perşembe günü tercihlerin alınması planlanmaktadır. Öğrenciler tercih işlemini e devlet üzerinden yapacağından, e devlet şifreleri bulunması gerekmektedir. Öğrenciler tercih sırasında yayımlanacak başvuru esaslarını da dikkate alarak alanlarında 24 tercih yapabilecektir. Birinci madde kapsamında olup, halen bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yöntemi ile kayıt yaptırmış olan öğrenciler de tercih yapabilecektir. Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler birden fazla örgün önlisans programına, lisans programında kayıtlı öğrenciler birden fazla örgün lisans programına yani aynı düzeyde birden fazla yükseköğretim programına kayıt yaptıramamaktadır. Aynı düzeyde halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin 669 sayılı KHK kapsamında YÖK tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinden sonra yerleştirildiği yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabilmesi için halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. 669 Sayılı KHK kapsamında yapılan yerleştirme nedeniyle öğrencilerin 2017 ÖSYS ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları yarıya düşürülmeyecektir. 8. 669 sayılı KHK kapsamında alınacak tercih işlemlerine başvurmayan, tercih yapmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında aynı isimli önlisans programlarına yerleştirildiğinden, Hava Trafik Kontrol önlisans programlarındaki öğrenciler de Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek yüksekokulu Hava Trafik Kontrol önlisans programına yerleştirildiğinden tercih yapmayacaktır. Söz konusu tercih işlemlerine ilişkin açıklamalar, programlar ve kontenjanları tercih başvurusu sırasında öğrencilere ayrıca duyurulacaktır" denildi.