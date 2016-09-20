Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Kapatılan harp okullarının öğrencileri 22 Eylül’de tercih yapacak

Kapatılan harp okullarının öğrencileri 22 Eylül’de tercih yapacak

Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenciler ve mezun aşamasında olmayan öğrenciler, 22 Eylül tarihinde tercih yapabilecek.

Kapatılan harp okullarının öğrencileri 22 Eylülde tercih yapacak

20 Eylül 2016 17:19

Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararnamenin 105 inci maddesi uyarınca Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokullarındaki kayıtlı ve mezun aşamasında olmayan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kurulu tarafından merkezi olarak yerleştirilecektir. Söz konusu yerleştirme işlemleri için öğrencilerden 22 Eylül 2016 Perşembe günü tercihlerin alınması planlanmaktadır. Öğrenciler tercih işlemini e devlet üzerinden yapacağından, e devlet şifreleri bulunması gerekmektedir. Öğrenciler tercih sırasında yayımlanacak başvuru esaslarını da dikkate alarak alanlarında 24 tercih yapabilecektir. Birinci madde kapsamında olup, halen bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yöntemi ile kayıt yaptırmış olan öğrenciler de tercih yapabilecektir. Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler birden fazla örgün önlisans programına, lisans programında kayıtlı öğrenciler birden fazla örgün lisans programına yani aynı düzeyde birden fazla yükseköğretim programına kayıt yaptıramamaktadır. Aynı düzeyde halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin 669 sayılı KHK kapsamında YÖK tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinden sonra yerleştirildiği yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabilmesi için halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. 669 Sayılı KHK kapsamında yapılan yerleştirme nedeniyle öğrencilerin 2017 ÖSYS ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları yarıya düşürülmeyecektir. 8. 669 sayılı KHK kapsamında alınacak tercih işlemlerine başvurmayan, tercih yapmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında aynı isimli önlisans programlarına yerleştirildiğinden, Hava Trafik Kontrol önlisans programlarındaki öğrenciler de Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek yüksekokulu Hava Trafik Kontrol önlisans programına yerleştirildiğinden tercih yapmayacaktır. Söz konusu tercih işlemlerine ilişkin açıklamalar, programlar ve kontenjanları tercih başvurusu sırasında öğrencilere ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Etiketler: harp okulu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!