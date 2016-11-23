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Kapıyı açan polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Batman’da bir şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kapıyı açan polisler korkunç manzarayla karşılaştı

23 Kasım 2016 23:25
Batman’da şüpheli ölüm - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Adnan Alpaslan (50), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Apartman görevlisi Yusuf Yıldız, bir haftadan bu yana Adnan Alpaslan’ın kapısına çöplerini bırakmadığını ve bunun üzerine durumundan şüphelendiğini söyledi. Akrabalarının da Alpaslan’dan haber alamadıklarını belirtmesi üzerine apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir eşliğinde Adnan Alpaslan’a ait dairenin kapısını açtı. Eve giren polis ekipleri evin salonunda Alpaslan’ın yerde yatan ve çürümüş olan cansız bedeni karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Alpaslan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Osman Arslan
 

Etiketler: Batman, şüpheli ölüm


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