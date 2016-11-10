Olay, Osmangazi’ye bağlı Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Ümit B. (20), M.S. (30) isimli kadının yolda yürüdüğü sırada çantasını alıp kaçmak istedi. Sadece 15 metre kaçabilen kapkaççı, vatandaşlar tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Linç edilmek istenen kapkaççıyı polis kurtardı.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki ifadesinde, aynı gün çocuğunun dünyaya geldiğini, bu yüzden sevincinden alkol aldığını söyleyerek, "Alkolün tesiriyle yapmış olabilirim. Hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Ümit B. adliyeye sevk edildi.