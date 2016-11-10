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Kapkaççıyı linçten polis kurtardı

Bursa’da, bir kadının yolda yürürken omzundan çantasını çalan kapkaççı, 15 metre kaçtıktan sonra yakalandı. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen kapkaççıyı polis kurtardı. Zanlı, bebeği olduğu için alkol aldığını, olayı hatırlamadığını söyledi.

Kapkaççıyı linçten polis kurtardı

10 Kasım 2016 12:14
Kapkaççıyı linçten polis kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Osmangazi’ye bağlı Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Ümit B. (20), M.S. (30) isimli kadının yolda yürüdüğü sırada çantasını alıp kaçmak istedi. Sadece 15 metre kaçabilen kapkaççı, vatandaşlar tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Linç edilmek istenen kapkaççıyı polis kurtardı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki ifadesinde, aynı gün çocuğunun dünyaya geldiğini, bu yüzden sevincinden alkol aldığını söyleyerek, "Alkolün tesiriyle yapmış olabilirim. Hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Ümit B. adliyeye sevk edildi.


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