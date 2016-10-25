Pazartesi günü oynanacak olan Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladıklarını belirten Teknik Direktör Kaplan, “Giresunspor takımının Göztepe’den bir eksiği yok, fazlası var” dedi.

İçeride Boluspor karşısında 70 dakika iyi oynayan bir Giresunspor olduğunu belirten Kaplan, “Şanssız yediğimiz bir golden sonra ister istemez gardımız düştü. Pazartesi günü oynayacağımız karşılaşma her iki takım için de önemli bir maç. Özellikle bizim için çok önemli. Çünkü biz 2 haftadır iyi oynayarak kaybediyoruz. Bu maçı artık artıya çevirmek istiyoruz. Kadrolara baktığımızda bizim kadromuzun Göztepe’den bir eksiği yok, fazlası var. Oyuncu grubumuz ve mentalitemiz daha iyi. Bugün itibariyle bu maça iyi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanmak için plan projelerimizi yapacağız. Bir çıkışa geçmemiz lazım, onun için bu maçın önemi büyük diyoruz. Oyuncularımızla yaptığımız toplantıda, Göztepe maçının önemini, bu takımın iyi bir rakip olduğunu ancak bizimde kazanmamız gerektiğini ve böylelikle camiamızı mutlu etmek istediğimizi vurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Candemir Sarı