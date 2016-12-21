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Kaptan Şehmus Özer'in vefatı spor camiasını yasa boğdu

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in tecrübeli futbolcusu Şehmus Özer, Elazığ’da geçirdiği trafik kazasının ardından yaşama veda etti. Bir düğün törenine katılmak için Diyarbakır’ın Ergani ilçesinden Malatya’ya hareket eden golcü futbolcunun, dönüş yolunda kaza geçirerek hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu.


21 Aralık 2016 10:56

İHA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Şehmus Özer, Malatya ile Elazığ'ı birbirine bağlayan ve kestirme yol olarak kullanılan Gözeli-Sivrice kara yolunun 25. kilometresinde kendi kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, uçuruma yuvarlandı. Kendisinden uzun süre haber alamayan Özer’in ailesi, jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri, uzun arayışların ardından uçurumdan yuvarlanmış olarak bulunan Şehmus Özer’in kullandığı 35 SEH 77 plakalı lüks araca ulaştı. Aracın içinde Şehmus Özer’in cansız bedenini bulan jandarma ekipleri, Özer'in cenazesini dün gece saatlerinde Elazığ Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Başsağlığı mesajı
Bugün öğleden sonra Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak olan Şehmus Özer için Spor Toto 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor, başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şöyle denildi:
"Kardeş kulübümüz Amed Sportif Faaliyetler futbol takımının kaptanı ve kentimizin yetiştirdiği önemli futbolculardan olan Şehmuz Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derin üzüntüye sevk etmiştir. Acımız büyüktür, başımız sağ olsun. Saha içinde ve dışında örnek bir kişiliğe sahip, futbolcu bir ailenin mensubu olan Şehmuz Özer'e Allah'tan rahmet,ailesine, sevenlerine ve Amed Sportif Faaliyetler camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Futbola Erganispor'da başladı
37 yaşında hayata gözlerini yuman Şehmus Özer, profesyonel futbol yaşantısına 1999 yılında doğup büyüdüğü Diyarbakır’ın Ergani ilçesinin takımı olan Erganisyor’da başladı. Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediye Gençlikspor, Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in formalarını da giyen tecrübeli futbolcu, futbol yaşantısına 157 gol sığdırdı. Şehmuz Özer, profesyonel futbol yaşantısının en son golünü geçen hafta Diyarbakır’da oynan ve 1-1 berabere sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’ye attı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. maçı ertelendi
Ziraat Türkiye Kupası 3. maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında yarın Diyarbakır'da oynanması gereken maç, kaptan Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe alındı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru olumlu karşılandı. Amed Sportif Faaliyetler tarafından yapılan başvuruyu inceleyen TFF "Fikstür gereği 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 12.00'da Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye kupası C grubu 3. hafta müsabakası Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle federasyonumuzca ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. 

Etiketler: Amed Sportif Faaliyetler, Şehmus Özer


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