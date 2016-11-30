Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, geçen yıl bazı arıcıların kar altında kışlatmayı denediklerini ve olumlu sonuç elde ettiklerini söyledi.

Evliyaoğlu, Üreticilerimizin kapalı alanlarda riske girmelerine gerek yok? Kapalı alanlarda havalandırma, nem sorununun oluşu ve buna bağlı arı kayıplarımız büyük oranda artmakta. Fakat dışarıda kışlatıldığı zaman arı kovanlarının önündeki uçuş delikleri sürekli açık olduğu için hava sıkıntısı olmadığı gibi buna bağlı olarak daha sağlıklı olduğunu görüyoruz dedi.

Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyünde arıcı Nejdet Bilgine ait arılı kovanları yerinde inceleyen Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, ’’Şu anda rakım olarak 2100 metre yükseklikte bir alandayız. Kafkas arısını içeride değil artık bundan sonra dışarıda kışlatmayı planlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi kovanların bazıları neredeyse yarıya kadar kara gömülü. Kafkas ana arısı 3 ay boyunca dinlenmesi gerekiyor. Soğuk havaya dayanıklı bir ırk olan Kafkas arısı’nı bu nedenle dışarıda kışlatmayı hedefliyoruz. Arıcı arkadaşımız Nejdet Bilgin geçen yıl bu yöntemi denedi. İçerideki kışlatmayla dışarıdaki kışlatma arasında çok büyük farkın olduğunu ve dışarıda kışlatılan arılarımızın daha sağlıklı ve diğer kovanlardan daha iyi geliştiğini yazın gözlemledik. Arıcılarımıza bundan sonra Artvin ilinde kışlatma veya kapalı alanlarda kışlatmalarını değil artık dışarıda kışlatmalarını öneriyoruz. Üreticilerimizin kapalı alanlarda riske girmelerine gerek yok? Kapalı alanlarda havalandırma, nem sorununun oluşu ve buna bağlı arı kayıplarımız büyük oranda artmakta. Fakat dışarıda kışlatıldığı zaman arı kovanlarının önündeki uçuş delikleri sürekli açık olduğu için hava sıkıntısı olmadığı gibi buna bağlı olarak daha sağlıklı olduğunu görüyoruz.’’ Dedi.

Kafkas ana arısı dinlendiği zaman ömrü uzuyor

Kafkas ana arısı’nın dinlendiği zaman ömrünün uzadığını söyleyen Başkan Evliyaoğlu, Dışarıda ve kar altında kışlatıldığı zaman Kafkas ana arısının ömrü 2 yıldan 4 yıla uzuyor. Artvin ve diğer illere kışlatmaya gittiğimiz zaman ana arının ömrü 2 yıla iniyor. Neden iniyor? Sürekli yumurta attığı için spermlerinde yumurta yetersiz oluyor. Buna bağlı kovanlarda verimsiz olduğu için ana arıları sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ama kışın dışarıda kışlatıldığı zaman ana arının ömrü uzuyor ve yazın bal sezonunda daha verimli hale geliyor.’’

Dışarıda kışlatmanın avantajları

Dışarıda kışlatmanın avantajlarını da anlatan Evliyaoğlu, ’’Arının sürekli kovan uçuş deliğinin açık oluşunun avantajından yararlanıyoruz. Ve buradan sürekli hava aldığı için nem oranı olmuyor. Arı soğuktan çalışmıyor, çalışmadığı için de içeride salkım bağlamış. Güçlü arılarımızın daha sağlıklı bir şekilde ilkbahara çıkacağına inanıyorum. Üreticilerimizin bundan sonra kapalı alanların riskli olmasından dolayı dışarıda kışlatmalarını tavsiye ediyoruz. Üreticiler bilinçsiz kışlattıkları zaman, kovanın içerisinde yeterli hava olmuyor ve kapalı alanda yeterli hava olmadığı için de güçlü ve mevcudu çok olan kovanlarda nemleniyor. Ve orada arı kayıpları daha çok oluyor. Arıcılarımızın dışarıda kışlatma yaparak daha iyi randıman alacaklarına inanıyorum.’’ Şeklinde konuştu.

Arıcı Nejdet Bilgin ise, Geçen yıl bir kısım arıyı dışarıda kar altında bırakarak kışlatma yaptığını söyledi. Bilgin, ’’Geçen yıl bir kısım arıyı dışarıda kar altında bırakarak kışlatma yaptık. Ve çok sağlıklı bir şekilde bahara çıktı. Bu nedenle bu yıl da arıları dışarıda kışlatacağız.’’ dedi.