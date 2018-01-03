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Kar beklenirken yağmur geldi

Eskişehir’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sebebi ile beklenen kar yerini yağmura bıraktı.

Kar beklenirken yağmur geldi

03 Ocak 2018 13:52

Kentte hava sıcaklığını 8 dereceye kadar yükselirken, sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra zaman zaman sağanak hale dönüşen yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağıştan şemsiyelerini açarak korunurken hazırlıksız yakalananlar da saçak ve tentelerin altlarına sığındı, dükkanlara girdi. Bazı vatandaşlar ise kısa süreli yağan yağmurun ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.

Sıcaklıklar 14 dereceye kadar yükselecek

Öte yandan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde artarak 14 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bugün gündüz 8 derece olarak ölçülen, gece ise eksi 2 dereceye inmesi beklenen hava sıcaklığı hafta sonu daha da artacak. Hafta sonu güneşli havalarla birlikte hava sıcaklığının 11 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre önümüzdeki haftanın ilk günleri gündüz hava sıcaklığı 13-14 dereceye, gece sıcaklığı ise eski değerlerden artı 2-3 dereceye kadar yükselecek. 

Çağatay Gür

 

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