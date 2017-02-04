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Kar üzerinde önce horon oynadılar sonra güreştiler

- Artvin’in Şavşat İlçesine bağlı Veliköy’de bu yıl 22'sü düzenlenen Uluslararası Veliköy Karüstü Karakucak Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güreş öncesi vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak zemini güreşe hazırladı.

Kar üzerinde önce horon oynadılar sonra güreştiler

04 Şubat 2017 17:10

Çeşitli illerden ve ülkelerden köy meydanında toplanan çok sayıda kişi kar üzerinde yapılan güreşleri ilgi ile izledi. Yaklaşık yarım metre kar kalınlığı üzerinde yapılan müsabakaları Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztür, Cittasplow Birliği Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de izledi. .

Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 22’nci Veliköy Kar Güreşleri Festivali’ne Artvin’in yanı sıra Rize, Sivas, Tokat, Erzurum, Ardahan, İzmit ve İstanbul illerinden gelenler ile Gürcistan, İran, Ukrayna ve Azerbaycan`dan da sporcular katıldı. Toplam 110 sporcu, 11 kategoride mücadele ederken başpehlivana 3 bin 500 TL para ödülü verildi. Müsabakalarda toplamda 30 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Cittaslow Genel Sekreteri Pierre Georgi Olivera ve Cittaslow Birliği Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ’nında aralarında bulunduğu Cittaslow unvanı alan 11 belediye başkanları, Uluslar arası Cittaslow Türkiye Network’ün Genel kurulunu yapmak üzere Şavşat’ta bir araya geldiler. Cittaslow belediyeleriyle ilgili 2016 yılında yapılanlar ve 2017 yılında yapılacakları değerlendirmek için Şavşat’ta bulunan belediye başkanları daha sonra kar güreşlerine katıldı.

Cittaslow Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, burada yaptığı konuşmada “Tarihi ve doğal güzellikleri her zaman ön planda olan saklı cennet Şavşat ilçemizde ata yadigârı geleneklerin gelecek nesillere aktarılması ve etkinliklerin çoğaltılıp kapsamının genişletilerek sürdürülmesi ilçemiz turizmi açısından tanıtım için çok önemlidir. İlçemizde el ele vererek Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşlerini Kırkpınar Güreşleri ayarına getirebiliriz” dedi.

Cittasplow Birliği Başkan Yardımcısı ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer “Kendimizi ilimizde hissettirdiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Şavşat Dünyanın en güzel kentlerinden biri, 230 kentin arasına girmeyi başardı. Diliyorum kibu güzellik dünya tarafından da keşfedilecek” dedi.
Geçmiş yıllarda yılbaşı eğlencesi olarak gerçekleştirilen Berobana oyunu, kar festivali etkinlikleri kapsamında sergilendi. İlginç maskelerle sahnelenen Berobana'nın renkli ve ilginç görüntüleri festivale katılanların büyük beğenisini topladı.

Hasan Fehmi Demir 

 


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