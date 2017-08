Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak’tan Vali Şahin’e veda ziyareti

Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliliğe sevk edilen Orgeneral Salih Zeki Çolak, beraberinde Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte İstanbul Valiliğine geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in kapıda karşıladığı Çolak, daha sonra Valilik binasında Şeref Defterini imzaladı. Vali Şahin ile birlikte makama geçen Orgeneral Çolak, yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Vali Şahin ve Orgeneral Çolak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla resmi olarak emekliliğinin başlayacağını ifade eden Orgeneral Çolak, "Sayın Valimizle Birinci Ordu Komutanı iken 2 yıl önce bir yıl süreyle birlikte görev yaptık. Çok güzel mesai arkadaşlığımız oldu. Yine görev nedeniyle değişik zamanlarda İstanbul'a geldiğimizde kendisi bize her zaman yardımcı olmuştur. Çok sevdiğimiz, çok değerli bir devlet büyüğümüzdür. Onun için İstanbul'da Birinci Ordu Komutanlığında vedalaşma ziyaretine geldiğimde, kendisini de ziyaret ederek yaptıkları yardımlar ve hizmetler için teşekkür etmek amacıyla geldim. Ve buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum" dedi.

Yeni başlayacak emeklilik hayatı için Orgeneral Çolak'a mutluluklar dileyen İstanbul Valisi Vasip Şahin "Her bakımdan destek aldığımız, anlayış birliği yaptığımız çok değerli bir komutanımızdır. Birinci Ordu'daki görevinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanı olarak aynı hassasiyetle, başarıyla görevlerine devam ettiler. Bugün itibarıyla da sağ olsunlar bizleri vefa göstererek ziyaret ettiler. Veda ziyareti anlamında. Ben bu nezaketinde dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra yine devlet ve millet hizmetinde her zaman tecrübelerinden istifade edeceğiz. Milletimize ve devletimize her zaman en üst seviyelerde katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Vali Şahin, konuğu Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı uğurladı.

Caner Sönmez - Murat Horoz