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Karabüklü şehit askeri binler tarafından uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Erbaş Coşkun İşleyen son yolculuğuna uğurlandı.

Karabüklü şehit askeri binler tarafından uğurlandı

27 Kasım 2016 18:38
Karabüklü şehit askeri binler tarafından uğurlandı - Tıkla İzle

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Gerdan Tepesi’nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısı sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Coşkun İşleyen, memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şehit asker için Düzce köyü karşı mahalle caminin önünde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Askerlerin omzunda caminin önünde kadar omuzlarda getirilen şehit için helallik alındıktan sonra Karabük İl Müftü Vekili Mehmet Türkoğlu tarafından cenaze namazı kılındı. Baba Rüstü İsmail, anne Münevver ve kız kardeşi Cansu İşleyen’in metanetini koruduğu cenaze namazında bazı yakınları ise fenalık geçirdi.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Mehmet Aktaş’ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Tuğgeneral Burhan Aktaş, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar ile yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Coşkun İşleyen’in naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından omuzlara alındı. Yapılan duaların ardından şehit asker İşleyen’in naaşı sloganlar ve Türk bayrağı eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehit askerin anne ve babası cenaze aracının ön tarafına binerek evlatlarını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Şehit asker daha sonra köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.  

Yasin Erdem

Etiketler: Karabüklü şehit asker


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