Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tanase’nin kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.

26. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici’nin ortasında arka direkte topla buluşan Bero’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27. dakikada sağ kanattan şık hareketlerle ceza sahasına giren Mehmet Ekici’nin vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Suk’un şutunda top kaleci Ahmet’ten döndü. Dönen topla penaltı noktası üzerinde buluşan Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Mustafa Akbaş’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Bero’nun kafa vuruşunda Ahmet Şahin’in güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.

52. dakikada Traore’nin pasında savunma çarpıp havalanan topu önünde bulan Yatabere, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

55. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Traore’nin şutunda kaleci Onur topa sahip oldu.

62. dakikada İlhan Depe’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yatabare’nin rakibinden sıyrılıp vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarptı. Dönen topu Latovlevici ağlara yolladı. 2-0

73. dakikada Poko’nun sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Traore’nin yarım volesinde top ağlara gitti. 3-0

85. dakikada Rodic’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ermin Zec’in şutunda top defansa çarptı. Dönen topa bir kez daha vuran Zec, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erkan Akbulut xx

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Barış Başdaşx xx, Dany xxx, Latovlevici xxx, Hakan Aslantaş xxx, Ceyhun Gülselam xxx, Poko xxx, Traore xxx (Vladimir Rodic dk. 77 xx), İlhan Depe xx (Ermin Zec dk. 83 xx), Tanase xx, Yatabare xxx (Skulason dk. 72 x)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Valerica Gaman, Osman Çelik, Isaac

Teknik Direktör: Igor Tudor

Trabzonspor: Onur Kıvrak x, Zeki Yavru x, Durica x, Mustafa Yumlu x, Mustafa Akbaş x, Okay Yokuşlu x (Onazi dk. 61 x), Mehmet Ekici x (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Aytaç Kara x, Muhammet Demir x (Castillo dk. 65 x), Matus Bero xx, Suk x

Yedekler: Alvarado, Akakpo, N’Doye, Ibanez

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Yatabare (dk. 52), Latovlevici (dk. 62), Traore (dk. 73), Ermin Zec (dk. 85) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Durica, Mustafa Yumlu (Trabzonspor)