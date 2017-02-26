Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Poko'nun ceza yayının yanından sağ ayağıyla yaptığı vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada Kerim'in sağdan ortasında Traore’nin altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada Anıl Karaer'in Kerim Zengin'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza yayı gerisindenn Seleznyov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğin dibinden yandan auta çıktı.

56. dakikada Poko'nun sol çaprazdan ortasında Mustapha Yatabare penaltı noktasının gerisinden rövaşatasında top yandan auta gitti.

60. dakikada ceza sahası dışından Ceyhun Gülselam'ın sert şutundan kaleci Hopf iki hamlede topa sahip oldu.

76. dakikada Serdar Gürler yerden vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin soluna giden topu yatarak kurtardı.

81. dakikada Marko Milinkovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Claro altıpasın hemen önünden yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Ahmet Şahin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

82. dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Seleznyov sol ayağının içiyle uzak direğe yaptığı vuruşundan kaleci Hopf, topu kornere çelmeyi başardı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Barış Şimşek xxx, Uygar Bebek xxx, Mehmet Tekin xxx

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany xx, Gaman xx, Latovlevici xxx, Tanase xxx (İlhan dk. 80 x), Kerim Zengin xx, Ceyhun xx, Poko xxx, Traore xxx (Paul Papp dk. 90 ?), Seleznov xxx, Yatabare xxx (Skulason dk. 66 xx)

Yedekler: Ercüment, Serdar, Ermin Zec, Fatih Atik

Teknik Direktör: Zoran Barisic

Gençlerbirliği: Hopf xx, Yğur xx, Serdar Gürler xx, Claro xx, Aydın Akbulut xx, Selçuk Şahin xx, Matei x (Scekic dk. 26 x), Rantie xx (Velikonja dk. 57 xx), Khalili xx (Milinkovic dk. 46 xx), Anıl Karaer xx

Yedekler: Taha, Vedat Muriç, Baruffi, Umut Sözen

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Seleznov (dk. 39 pen.) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Ahmet Şahin (Karabükspor), Claro, Scekic, Rantie, Anıl Karaer, Aydın (Gençlerbirliği)

Barisic: “Şans bizden yanaydı”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic çıktığı ilk maçından galibiyetle çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Şans bizden yanaydı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulanan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Barisic mücadelede şansın kendilerinden yana olduğunu belirterek, “Maça iyi başladık ve iyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. 65-75 dakika aralarında oyunun hakimini elimizden kaçırdık. Rakibe çok boş alan verdik. Gol fırsatlarından şansımızın da yardımı ile yaralanamadılar. 75. dakikadan sonra bizim de çok gol pozisyonumuz oldu ve bundan biz de yararlanamadık. İkinci golü bulsaydık maçı daha erken bitirebilirdik ama şans bizden yanaydı ve buradan gelip gelen taraf biz olduk” açıklamasında bulundu.

Çok gol fırsatı bulduklarını ve bundan yaralanamadıklarını da kaydeden Avusturyalı teknik adam, “Final paslarını atmakta biraz bugün karmaşık dakikalar yaşadık. Daha yeniyiz takımla. Önümüzde çalışmamız gereken çok şey var. Bunlar düzelecek” diye konuştu.

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara