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Karabükspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 13.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

19 Ocak 2018 22:11

Kırmızı-mavili ekip Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Kendisine izin verilen Kerim Zengin ile sakatlığı bulunan Herve Kage’nin katılmadığı idman sonrası Karadeniz temsilcisi Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Ali Palabıyık’ın yöneteceği müsabakada Karabükspor’da Skulason kart cezalısı olarak maçta yer almayacak.

Yasin Erdem
 

 

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