Karabükspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Kırmızı-mavili ekip Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Kendisine izin verilen Kerim Zengin ile sakatlığı bulunan Herve Kage’nin katılmadığı idman sonrası Karadeniz temsilcisi Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Ali Palabıyık’ın yöneteceği müsabakada Karabükspor’da Skulason kart cezalısı olarak maçta yer almayacak.
Yasin Erdem