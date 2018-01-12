Karabükspor, Poko konusunda Göztepe ile el sıkıştı

Kardemir Karabükspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Gabonlu futbolcu Poko'nun transferi için 5 takımın adeta birbiri ile yarıştığı mücadelede mutlu sona ulaşan Göztepe oldu.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, İHA’ya yaptığı açıklamada, Poko transferinde Göztepe kulübü ile her konuda anlaştıklarını söyledi.

Başkan Ünsal, tecrübeli oyuncuları Poko’yu Göztepespor’a verdiklerini kaydederek, “Kendisine öncelikle takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken, yeni takımında da başarılar dileriz. Ara transfer döneminin başından bu yana Poko için kulübümüze ciddi manada talep vardı. Göztepe’de bunlardan biriydi. Uzun süren görüşmeler sonrasında İzmir ekibiyle anlaşmaya vardık. Her iki tarafa hayırlı olsun” dedi.

Yasin Erdem

