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Karabükspor, Zoran Basiric ile anlaştı

Igor Tudor'un Galatasaray'a imza atmasının ardından Kardemir Karabükspor'un Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Karabükspor, Zoran Basiric ile anlaştı

16 Şubat 2017 13:05

Tudor’un tartışmalı bir şekilde Galatasaray’ı tercih etmesinin ardından Süper Lig temsilcisi Kardemir Karabükspor’da teknik direktör arayışları son buldu. 4 yabancı isim üzerinde yoğunlaşan kulüp yönetimi, tüm görüşmelerin ardından 46 yaşındaki Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic ile 1,5 yıllığına prensipte anlaşmaya vardı. Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic, bu takımların başında toplamda 213 maça çıkarak, ortalama yüzde 50,7 oranında galibiyet başarısı sağladı.

Resmi imzayı atması bekleniyor

Bugün Antalya’ya geçerek, akşam saatlerinde Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile bir araya gelecek olan Basiric'in, yapılacak son görüşme sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Barisic, ayrıca cumartesi günü Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği de öğrenildi.

Öte yandan Avusturya spor basınında Basiric'in Karabükspor ile anlaşma yaptığına yönelik haberlere de yer verildi. 

Etiketler: galatasaray, Igor Tudor, Karabükspor, Zoran Basiric


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