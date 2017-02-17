Diğer
Kategoriler

Karabükspor’da Barisic dönemi

Kardemir Karabükspor, Igor Tudor’dan boşalan teknik direktörlük görevine Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic'i getirdi.

Karabüksporda Barisic dönemi

17 Şubat 2017 15:07

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor’da Igor Tudor’dan boşalan teknik direktörlük görevine Avusturyalı 47 yaşındaki Zoran Barisic getirildi.

Antalya’da bir otelde düzenlenen imza törenine Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut ve Asbaşkan Tolga Gül katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Tankut, birkaç gün içinde hızlı gelişmeler yaşadıklarını ve Tudor ile yolların ayrılmasının Hırvat hocadan kaynaklandığını belirtti.

1,5 yıllık anlaşma

Tankut, geçen sene teknik direktör arayışları çerçevesinde Zoran Barisic’le temasa geçtiklerini belirterek, "Bu temas sonucu dün akşam Antalya’da buluştuk. Dün akşam kendisiyle her konuda anlaştık. Bugünden itibaren Kardemir Karabükspor’un hocası olarak görev başında. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir Antalya maçı var. Kendisi bu maçta tribünde olacak. Bu oyundan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Hocalar, futbolcular, başkanlar gelip gidecektir. Karabükspor kurumsal yapı olarak yoluna devam edecektir. Hocam ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. 1,5 yıllık bir anlaşma sağladık” dedi.

Tankut, Barisic’in cumartesi günü Antalyaspor maçını tribünde izledikten sonra ülkesine döneceğini ve pazartesi günü takımın başında ilk antrenmanına çıkacağını kaydetti.

Barisic: "İyi bir takım"

Son olarak Avusturya’nın Rapid Wien takımını çalıştıran Barisic, ”Kardemir Karabükspor’un ilgisini duyduktan sonra bir saniye bile düşünmedim. İyi bir takım olduğunu biliyordum. Buraya kadar iyi sezon geçirdiler. Karabükspor bundan sonra da böyle olacak. Tudor ne bıraktıysa aynen devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Barisic, resmi sözleşmeyi imzaladı ve Kardemir Karabükspor forması ile poz verdi. 

İsa Akar - Adem Akalan

Etiketler: Barisic, Karabükspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!