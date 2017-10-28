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Karabük’te Cumhuriyet yürüyüşü

Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Karabükte Cumhuriyet yürüyüşü
Karabük’te Cumhuriyet yürüyüşü - Foto Galeri

28 Ekim 2017 19:25

Kent Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe Vali Kemal Çeber, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Garnizon Komutanı Personel Albay Tekin Nemlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, KARDEMİR işçileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık bin kişinin belediye bandosu eşliğindeki yürüyüşü Atatürk Anıt’ında son buldu. Burada Vali Kemal Çeber ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi. 

Yasin Erdem
 

 

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