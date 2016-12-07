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Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük merkez ve 5 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karabükte eğitime kar engeli

07 Aralık 2016 18:57

Karabük’te sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ile Yenice, Ovacık, Safranbolu, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 08.12.2016 Perşembe günü okulların tatil edildiği bildirildi.
Açıklamanın devamında, "Başbakanlığın 2002/58 Sayılı Genelgesinin 3. maddesi gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Bu izin kamuda çalışan hamile personeli de kapsamaktadır" denildi. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: Karabük, tatil


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