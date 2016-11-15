Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Hacı Alay Caddesi'nde Müzeyyen Yılmaz'a (50) ait 2 katlı evde, akşam saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Yılmaz'ın 17 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuğu kendilerini dışarı güçlükle atarken, alevler rüzgarın da etkisiyle bahçedeki kömürlüğe sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bu sırada söndürme çalışmalarına yardım etmek isteyen vatandaşlar, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Bir kişi, kömürlüğün üzerine çıkarak alevlere su sıkan bir itfaiye erinin elinden hortumu almak istedi. Yine bir kişinin, itfaiye erinin elinden almaya çalıştığı hortumdan çıkan su, çalışmaları izleyen kalabalık ve polisin üzerine geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yasin Erdem