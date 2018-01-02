Karabük’te korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi, Kemal Atalay Caddesi üzerinde yer alan Karabük Kent Ormanı içerisinde, işletmeciliğini Oğuz Yavuz’un yaptığı kır lokantasında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Lokantanın ahşap olması nedeniyle yangın bir anda tüm tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Karabük Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın sonrası kır lokantasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Mahalle halkı yangını korku dolu gözlerle izlerken, olay yerine gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili çalışmaları yerinde inceledi. Yangının çıkış sebebinin belli olmadığını söyleyen Başkan Vergili, “ Bina tamamen ahşap ve vernikliydi. Kısa sürede çok hızlı bir şekilde alevlerin sarması sonrası ormanlık alana sıçramadan ekiplerimiz önledi” dedi.

Yangınla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yasin Erdem

