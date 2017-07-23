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Karabük'te trafik kazaları mobese kamerasında

Karabük'te, kent merkezinin değişik yerlerinde kurulu 55 mobese kamerasına yansıyan trafik kazaları, trafikte yapılan hataları gözler önüne seriyor. Görüntülerde, kazaların çoğunlukla kavşaklarda meydana geldiği gözlendi.

Karabükte trafik kazaları mobese kamerasında

23 Temmuz 2017 11:36
Karabük'te trafik kazaları mobese kamerasında - Tıkla İzle

Yoğunlukla Bulak ve Balıklarkayası kavşakları ile demir çelik kavşağında meydana gelen ve sürücülerin hatalı şerit ihlali ile kavşakta geçiş önceliğine yer vermediği kazalarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İçerisinde hasta olan 112 ambulansının da aynı şekilde kavşağa girmeye çalışan bir araca çarpma anının da yansıdığı görüntülerde, ambulans şoförü önce içerideki hastaya bakması ise dikkatlerden kaçmadı. Kent genelinde özellikle kavşaklarda meydana gelen kazalarda sürücülerin şerit ihlali ve geçiş önceliğinde yaptıkları hatalar sonrası meydana gelen kazalar ise ders niteliğinde. 

Yasin Erdem

Etiketler: Karabük, trafik kazaları


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