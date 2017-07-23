Karabük'te trafik kazaları mobese kamerasında

Yoğunlukla Bulak ve Balıklarkayası kavşakları ile demir çelik kavşağında meydana gelen ve sürücülerin hatalı şerit ihlali ile kavşakta geçiş önceliğine yer vermediği kazalarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İçerisinde hasta olan 112 ambulansının da aynı şekilde kavşağa girmeye çalışan bir araca çarpma anının da yansıdığı görüntülerde, ambulans şoförü önce içerideki hastaya bakması ise dikkatlerden kaçmadı. Kent genelinde özellikle kavşaklarda meydana gelen kazalarda sürücülerin şerit ihlali ve geçiş önceliğinde yaptıkları hatalar sonrası meydana gelen kazalar ise ders niteliğinde.

Yasin Erdem