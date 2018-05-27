Karabük’te trafik kazası: 6 yaralı!

Edilen bilgiye göre, kaza Karabük - Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Faruk Coşar (27) yönetimindeki 78 BA 346 plakalı otomobil ile köy yolundan kavşağa girmeye çalışan Alparslan Özcan (44) yönetimindeki 78 DE 867 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin üst üste çıktığı kazada otomobil sürücüleri ile birlikte Kadriye Küren (35) ve Betül Özcan (5) ile Ayten Güzel (47) ve Mevlüt Kocakaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Erdem