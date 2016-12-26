Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kültür sanat
  •  » Karadeniz müziğinin acı kaybı.. Kemençe üstadı Mehmet Sırrı Öztürk vefat etti

Karadeniz müziğinin acı kaybı.. Kemençe üstadı Mehmet Sırrı Öztürk vefat etti

Karadeniz müziğinin tanınmış usta sanatçılarından Mehmet Sırrı Öztürk hayatını kaybetti.

Karadeniz müziğinin acı kaybı.. Kemençe üstadı Mehmet Sırrı Öztürk vefat etti

26 Aralık 2016 19:57

Uzun zamandır İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesinde tedavi gören 78 yaşındaki Mehmet Sırrı Öztürk, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kemençenin son üstatlarından olan İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı emekli öğretim görevlisi Öztürk'ün cenazesi memleketi Giresun’un Görele ilçesine getirilerek, Çarşamba günü Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. 

Mehmet Sırrı Öztürk Kimdir?
1938 yılında Görele’nin Kemikli köyünde doğdu. 1944’de henüz 6 yaşında iken anne ve babasının teşviki ile kemençeyle tanıştı. İlk hocası halasının eşi Picoğlu Osman oldu. 18 yaşına kadar memlekette kalarak düğün ve yayla şenliklerinde sahne aldı. 1958’de askerliğini Hava Kuvvetleri Bando takımında yaptı. 1967’de TRT Ankara Radyosuna davet edilerek memleket havaları kayıtlarını yaptı. Daha sonra İstanbul Radyosunda benzeri çalışmaları gerçekleştirdi. 1976’da İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarından gelen davet ile 23 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2003’de emekli oldu. Başta Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Macaristan ve Lüksemburg olmak üzere yurt dışı ve yurt içi birçok festivale ve etkinliklere katıldı. TV ve Radyo programlarının yanı sıra 12 adette plak yapan Öztürk, evli ve 4 çocuk babasıydı. 

Resul Yanbul 

Etiketler: acı kaybı, Karadeniz müziği, Kemençe üstadı Mehmet Sırrı Öztürk, Mehmet Sırrı Öztürk Kimdir, vefat etti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç