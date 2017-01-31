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Karakoçan Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ’ın Karakoçan İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak ilçe kaymakamını atadı.

Karakoçan Belediyesine kayyum atandı

31 Ocak 2017 10:05

Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Yerine, Elazığ Valiliği tarafından Kaymakam Cemilsarıoğlu görevlendirildi. Kocaman hakkında da iki hafta öncede meclis üyesi Cennet Ayık'ı, sözde eş başkan olarak görevlendirip, maaş bağladığı gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada," İlimiz Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman, hakkında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yürütülen kovuşturma nedeniyle, Anayasanın 127'inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanı tarafından 30.01.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 46'ncı maddesi hükümleri kapsamında Belediye Başkanvekilliğine Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu görevlendirilmiştir" denildi.
Öte yandan,bugün sabah saatlerinde polislerin de ilçe belediyesine giderek arama yaptığı öğrenildi. 

Etiketler: Karakoçan Belediyesi, kayyum


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