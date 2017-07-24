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Karakolda görevli sivil memur geçirdiği kazada öldü

Adana’da bir karakolda görevli sivil memur, evine gittiği sırada geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Karakolda görevli sivil memur geçirdiği kazada öldü

24 Temmuz 2017 21:33

Olay, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Karakolunda görevli sivil memur Zeki Ateş (48), mesai bitiminde karakola ait resmi plakalı motosikletle evine gittiği sırada motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirerek motosikletle birlikte yere düştü.

Düşmenin etkisiyle kafasını sert bir şekilde yere vuran Ateş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ateş’i Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: karakol, kaza, sivil memur


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