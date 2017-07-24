Karakolda görevli sivil memur geçirdiği kazada öldü

Olay, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Karakolunda görevli sivil memur Zeki Ateş (48), mesai bitiminde karakola ait resmi plakalı motosikletle evine gittiği sırada motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirerek motosikletle birlikte yere düştü.

Düşmenin etkisiyle kafasını sert bir şekilde yere vuran Ateş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ateş’i Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye

