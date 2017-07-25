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Karaköy: 'Hibrit, tohumların ıslah edilmiş şeklidir'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tolga Karaköy, hibrit tohumlarla ilgili olumsuz algının GDO'lu tohumlar ile karıştırılmalarından kaynaklandığını söyledi.

Karaköy: Hibrit, tohumların ıslah edilmiş şeklidir

25 Temmuz 2017 11:55

Ziraat Mühendisi Tolga Karaköy, Hibrit tohumların tohumun ıslah edilmiş şekli olduğunu belirtip, Hibrit tohumlarla ilgili olumsuz alının GDO'lu tohumlar ile karıştırılmalarından kaynaklandığını söyledi. Karaköy yaptığı açıklamada, "Hibrit tohum genetiği değiştirilmiş tohum demek değildir. Maalesef Hibrit tohum insanlar tarafından fazla bilinen ve net algılanan bir durum değil. Genetiği değiştirilmiş tohumlarla yani bitkilerden elde edilen tohumlar ile hibrit bitkilerden elde edilen tohumlar arasında farklılıklar var. Hibrit bitkilerden elde edilen tohumlar bugün tamamen ıslah metodudur. Kesinlikle herhangi bir şekilde bunun genetiği ile oynamıyorsunuz. Sadece üstün özelliklere sahip anne ve baba bitki alınıyor. Örneğin bir mısır bitkisi ele alacak olursak üstün özellikler gösteren bu bitkilerin tohumlarını anne ve babalarını alıyoruz bir araya getiriyoruz. Melezleme yapıyoruz. Ve açılan jenerasyonlar içerisinde anne ve babanın özelliklerini daha öteye taşıyan daha üstün yavruları seçerek üretimi arttırıyoruz. Aslında hibrit tamamen bir ıslah metodudur" dedi.

Hibrit tohumla yüksek verim

Karaköy hibrit tohumlar ile yerel tohumlar arasında büyük bir verim farkı bulunduğunu belirterek,"Hibrit tohumlarla hibrit olmayan tohumlar ile elde ettiğimiz verim arasında çok büyük bir fark var. Çok büyük bir fark olduğu için hibrit tohumlarla elde ettiğimiz ürün miktarı doğal tohumlarla elde ettiğimiz ürün miktarından çok fazla. Bundan dolayı çiftçilerimiz hibrit tohum kullanmayı tercih ediyor" diye konuştu.
Karaköy, yerel tohum üretmenin mümkün olduğunun da altını çizdi. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz


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