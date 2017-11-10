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Karaköy’de kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı

İstanbul Karaköy’de kontrolden çıkan bir otomobil tramvay yoluna girdi. Aracın askıda kaldığı kazada her iki yönde seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Karaköyde kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı

10 Kasım 2017 23:16
Karaköy’de kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı - Tıkla İzle

Kaza, Karaköy tramvay durağında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NZR 93 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken normal yol yerine tramvay yolundan gitmek istedi. Durağın içinde devam eden tadilat çalışmalarının farkında olmayan sürücü durağın beton zeminin bittiği noktada raylar üzerinde asılı kaldı. Askıda kalan otomobili görenler durumu tramvay ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tramvay seferleriyle ilgili önlem alırken, askıda kalan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki yönde de tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Uzun uğraşlar sonucu araç raylardan çıkarılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Öte yandan, tramvay durağı içerisinde “Araç ile tramvay durağına girmek tehlikeli ve yasaktır” yazılı levhanın olması da dikkat çekti. Aracın raylar üzerinden kaldırılması ardından tramvay seferleri normale döndü. 

Ufuk Kıvık
 

 

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