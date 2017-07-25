Karaköy'de şüpheli çanta paniği!

Beyoğlu'nda, Karaköy İskelesi'nin hemen yanında unutulan bir çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen asayiş ekipleri, alanı güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Çantanın incelenmesi için uzman ekibin de olay yerine beklendiği sırada, paniğe neden olan çantanın sahibi ortaya çıktı. Polis ekiplerine çantanın kızına ait olduğunu belirten bir baba, ailesiyle birlikte incelemeye alındı. Gerekli incelemelerin ardından baba ile bir polis çantanın yanına geldi ve çanta incelenerek, babaya teslim edildi. Çantanın herhangi bir risk bulundurmadığı anlaşılınca güvenlik şeridi de kaldırılarak, sahil yaya geçişine yeniden açıldı.

Çanta sahibinden ilginç tepki

Öte yandan, söz konusu çantanın kızına ait olduğunu ifade eden baba, ilginç bir cevap verdi. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yeniden olay yerine gelen baba, kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce eşine dönerek, "Dön bak, haber olacağız, haber olacağız" dedi. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından iskelede durum normale döndü, sahilden yolcu geçişleri devam etti.

Hüseyin Coşkun

