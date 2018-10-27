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Karaman: 'Kaybedilen 2 puan var'

Karaman: 'Kaybedilen 2 puan var'
Karaman: 'Kaybedilen 2 puan var'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahada futbolun doğrularını yapan bir takımının olduğunu belirterek, "Kaybedilen iki puan var ama oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahada futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımı olduğunu belirtti. 

Bu doğruları yapmaya çalışırken oyunun başında gol yediklerini aktaran karaman, “Oyunun başında yediğimiz gole kadar zaman zaman dalgalanan takımım vardı. Ama golden sonra futbolun doğrularını yapan bir Trabzonspor vardı. Ortaya çıkan tablodan memnunum ama hala bireysellikler ve zaman zaman konsantrasyon kayıpları yaşıyoruz. Bazen rakibe gol, bazen pozisyon oluyor. Bu durumu da çözmeye gayret göstereceğiz. Kaybedilen iki puan var ama oyuncularımı tebrik ediyorum.  

İsa Akar - Sabri Çağlar

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