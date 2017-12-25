Karaman’a turizm müjdesi

Devam eden havaalanı, hızlı tren, bir kısmı tamamlanan ve Karaman’ı çevre illere bağlayan duble yol projeleriyle Anadolu’da erişimi ve ulaşımı en kolay illerden biri haline gelen Karaman turizm merkezlerine yakınlığının verdiği avantajları zenginliğe dönüştürmek için tarih, kültür ve doğa turizmine yönelik projeleri de bir bir hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Karaman’ın tarım, sanayi ve turizmde büyük bir potansiyelinin olduğunu belirten AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Karaman’ın tüm sektörleriyle topyekûn kalkınması ve tarihi ağırlığına yakışır bir ekonomik ve sosyal hayata kavuşması için hem tarımsal altyapı, hem sanayi ve ticarette doping etkisi yapacak projelerin yanında turizmi canlandıracak projeleri de aynı hassasiyetle takip ettiklerini ve gayretlerinin Karaman’ın refahına katkı verecek hiçbir değerin kıyıda köşede unutulmaması olduğunu söyledi.

Konuk ve Şeker yaptığı açıklamada, “Karaman’da devam eden ve proje aşamasında olup da, 2018 yılında ihaleye çıkması planlanan projeler için genel bütçenin yanı sıra KOP ve MEVKA’dan ayrılanlarla birlikte toplam 18 Milyon 935 Bin 649 TL ödenek tahsis edildiğini ifade ederek, ‘Karaman’ın tarımı da sanayisi de turizmi de büyüyecek, Karaman ekonomi kulvarında tarihine yakışır şekilde yürüyecek. Karaman’ın tarih, kültür ve doğası ile ülke turizmi için taze kan olabilmesi, Karaman’ın sahip olduğu ve birçok ülkeden daha zengin tarih, kültür ve doğasından oluşan zenginliklerinin iç ve dış turizme açılıp Karaman’ın turizmden de kazanabilmesi için devam eden ve ihalesi yapılan, proje aşamasında olan işler, Karaman’ın tanıtımı için yapılan çalışmalar ve ihalesi 2018 yılında yapılacak projeler için genel bütçenin yanı sıra KOP ve MEVKA’dan tahsis edilenlerle birlikte toplam para 18 Milyon 935 Bin 649 TL’dir. Bu projeler arasında öne çıkan çalışmalardan ilimiz ekonomisine de son derece önemli katkı sağlayacak Karadağ Projesi çalışmaları ile ilgili olarak Karadağ Bölgesi Stratejik Plan, Turizm Master Plan ve Uygulama Projeleri ile Kırsal Turizm Projelerinin hazırlanmasına ilişkin gerekli ödenek KOP tarafından 2018 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Bu kapsamda; Karadağ’ın, kültür, spor, doğa, inanç ve eko turizmine yönelik stratejik plan, master plan ve uygulama projeleri ile çevre köyleri de kapsayacak kırsal turizm projeleri hazırlanacak ve elde edilen bu projelerin uygulamaları ilk etapta MEVKA tarafından ayrılan 8.000.000,00 TL ödenek ile gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

"Bütün çalışmalar Karaman'ın turizm potansiyeli yapılan yatırımlardır"

Konuk ve Şeker yaptıkları açıklamada, "Yine Karaman ilimizin zengin tarih, kültür ve arkeolojik eserleri ile etnografik değerlerini çağdaş ve modern müzecilik anlayışı içinde daha iyi sergilemek amacıyla Karaman şehir merkezinde, mevcut müzenin arkasında yaklaşık 5 bin 180 metrekare alanda yeni bir müze yapım çalışmaları başlamıştır. Yeni yapılacak Karaman müzesinde; müzede bulunan yaklaşık 15 bin adet eserin sergilenmesinin yanı sıra Güzel Sanatlar Sergi ve Sunum Salonları, Konferans Salonu, Müze Kütüphanesi, Lokanta, Kafeterya, Hediyelik Ürün ve Kitap Satış Salonu, İdari Odalar, Depolar gibi kullanım alanları olacaktır. Karaman’da yeni müzenin yapımına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığından 2017 Aralık ayında toplam 5 milyon 873 bin 260 TL ödenek Karaman ilimize gönderilerek İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılmıştır. İşin yapım ihalesi 2018 yılı içinde gerçekleştirilecektir. Ermenek ilçe merkezinde de yeni bir müze yapım çalışmaları başlamıştır. Yatırım programına alınan söz konusu yeni müze yapımına ilişkin öncelikle proje ihalesine çıkılacak olup, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığından 2017 Aralık ayında proje ödeneği Karaman ilimize gönderilerek İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılmıştır. İşin projeleri tamamlandıktan sonra müzenin yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. Öne çıkan bu çalışmaların yanı sıra devam eden ve proje aşamasında olan diğer bütün çalışmalar Karaman’ın turizm potansiyeline yapılan yatırımlardır ve biz şunu biliyoruz; Karaman turizmin ana güzergahlarından biri olmayı hem hak eden hem de ana güzergah olduğunda yapılan yatırımın kat be kat fazlasını hem ülkemize hem de Karaman’a kazandıracak zenginliklere sahiptir. Turizm güzergahı olan şehirlerin tarih, doğa, inanç, kültür, deniz ve eğlence gibi unsurlardan turistlere sunduğu seçenekler bir veya ikidir. Üçünü aynı anda sunanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Karaman ise bu seçeneklerden en az dördünü kendisini ziyaret edenlere sunabilecek, deniz turizmi içinde lokasyon avantajı ve kolay ulaşım sağlayabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirmek Karaman’ın ve Karamanlının arzusudur. Bu arzuyu, bu isteği yerine getirmek de bizim vazifemizdir. Yani Karaman ister, biz yaparız. Bizim siyaset yaklaşımımız budur ve siyasetteki varlık sebebimiz işi, aşı büyütmektir. İş aş nasıl büyür? Karaman’ın potansiyelini harekete geçirerek. Bütün sektörleri bir diğerinden ayırt etmeden hepsinde Karaman’ın topyekûn büyümesini sağlayacak işleri yaparak. Karaman’ın ekonomisini, hem sanayisi ile hem tarımı ile hem turizmi ile üç ayakta da büyüterek. Serbest Bölge ve sulama projeleri nasıl sanayi ve tarımda gelecekte daha büyük, daha çok üreten Karaman için yapılıyorsa, tarih, kültür ve doğal zenginliklerimizi turistler için cazip hale getirecek projeler de Karaman’a daha çok turizm geliri üretsin diye yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Artık turizmde biz de varız"

Konuk ve Şeker açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Karaman’ı daha kolay ulaşılır ve daha hızlı erişilir yapan ve yapacak havaalanı, hızlı tren, çevre illere ve özellikle Antalya ve Mersin’e bağlayan yollar, sadece Karaman’da üretilen mal ve ürünler hızlı aksın, eş dost ziyareti için yolculuk yapanlar konforlu seyahat etsin diye yapılmadı. Karaman’ın hemen güneyine her yıl yaklaşık 20 milyon turist geliyor. Karaman, o 20 milyon turistin önemli bir kısmının gittikleri yerde bulamadıkları zenginlikleri sunma imkanına sahip bir şehir. O yollar buna da vesile olmalı, biz o yolları bunun içinde kullanmalıyız. O yolları kullanabilmek için o yolların eriştiği yerlerde sunacağımız tarih, kültür ve tabiat ziyafetini gün yüzüne çıkarmamız lazım. Karaman turizmine yapılan yatırımlar bu ziyafeti hem çeşitlendirmek hem de lezzetini arttırmak, gelenin bir daha gelmesini sağlamak için yapılan yatırımlardır.

Mesela biz şimdiden, Karaman nüfusu kadar insanı Karaman Havaalanına nasıl indirebiliriz? Sorusuna odaklanmalıyız. Yurt dışından gelen turisti tarih ve kültürle Karaman’da karşılayıp, denize nasıl yolculayabiliriz? Sorusuna cevap üretmeli ya da giderken Karaman’dan uğurlamak için neler yapabiliriz? Konusuna kafa yormalıyız. İnancımız odur ki, bu projelerin başlamasıyla birlikte turizm sektöründe Karaman kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektörün de ilgi alanına girecek ve kültür turizmi için önemli bir mesafe kat edecektir. Bizim gayretimiz şehrimizin ekonomik açıdan gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve çoğaltmak içindir. Şehrimizin sosyal hayatını daha canlı hale getirmek içindir. Kaldı ki, turizm aynı zamanda bir iletişim kanalıdır ve şehrin marka değerini yükseltmek, şehrin ticaretini de geliştirmek için önemli bir işlev görür. Biz turizmi ne kadar çok geliştirebilir, Karaman’a ne kadar çok insanın ayak basmasını sağlarsak, o oranda iç pazarda ve dış pazarda ticari partnerlerimizi de arttırır, Karaman’ın ticaretini büyütmek için turizm vesilesiyle diğer sektörlere de doping yapma imkanına kavuşuruz. Biz şehrimizin ve hemşehrilerimizin gelirlerinin çeşitlenmesi için gayret gösteriyor, sanayisiyle de, tarımıyla da, ticaretiyle de, turizmiyle de büyük Karaman için çalışıyor ve diyoruz ki; ‘Tarih, kültür ve doğa artılarımız, artık turizmde biz de varız’.”

Karaman’da devam eden, proje aşamasında olan ve 2018 yılında ihaleye çıkması planlanan projelerden bazıları şöyle: "Karadağ’ın Turizm Amaçlı Altyapı ve Çevre Düzenleme Proje Uygulamalarının Yapılması. Karaman Yeni Müze Yapımı Projesi, Karaman Yeni Müze Yapım İnşaatı, Karaman Ermenek Yeni Müze Projesi, Taşkale-İncesu ve Manazan Mağaralarının Altyapı ve Çevre Düzenlenme, Eksiklerinin Giderilmesi Projesi, Karadağ Binbir Kilise Hali Hazır Harita ve Koruma Amaçlı İmar Planı, Karaman Kalesi Restorasyonu, Karaman Kalesi Teşhir-Tanzim ve Konservasyon Restorasyon Projesi, Karaman Kalesi Teşhir-Tanzim ve Konservasyon Projeleri Yapılması, Taşkale Halı Dokuma Kursu Projesi, Minyatür Halı Dokuma Kursu Projesi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımı Projesi."

