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Karaman’da fabrika yangını!

Karaman’da bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Karamanda fabrika yangını!
Karaman’da fabrika yangını! - Foto Galeri

03 Kasım 2017 00:18
Karaman’da fabrika yangını! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan plastik malzeme üretimi yapılan bir fabrikadan henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzeri fabrikaya çok sayıda itfaiye, 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için müdahaleye başlarken, çevre ilçe ve illerden de takviye itfaiye ekipleri istendi. Yangın sonrası Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da organize sanayi bölgesine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri de yana fabrikaya giden yollarda güvenlik tedbiri alırken, çevreden gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Yangın mahallinde 112 Acil Yardım ambulansları da tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.  

Mehmet Dağlı
 

 

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