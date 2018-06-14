Karaman’da katkı maddesi içen 22 küçükbaş hayvan telef oldu

Olay, akşam saatlerinde Karaman’ı Ermenek ile Mersin’in Mut ilçesini birbirine bağlayan yolun üzerinde bulunan Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol şantiyesinde çalışan araçların egsoz temizliğinde kullanıldığı belirtilen katkı maddesi, bidonlardan sızarak yok kenarına birikti. Ormanlık alanda yayılırken bu maddeyi görerek içen 22 küçükbaş hayvan kısa süre içinde telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma şantiye işletmecilerinin ifadesine başvurdu.

Mehmet Dağlı

