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Karaman'da otobüs devrildi: 3 ölü, 40 yaralı

Karaman’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 40 kişi yaralandı.

Karamanda otobüs devrildi: 3 ölü, 40 yaralı

17 Haziran 2018 23:53

Kaza, saat 21.10 sıralarında Karaman Mersin Karayolunun 26. kilometresi Sertavul mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Karaman istikametine seyir halinde olan 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yolculardan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4’ü ağır 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman ve Mersin’in ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Karaman Valisi Fahri Meral de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Vali Meral, kazanın saat 21.10 sıralarında meydana geldiğini belirterek, “Gaziantep’ten İzmir’e giden bir yolcu otobüsümüz Sertavul mevkisinde havanın yağışlı olması sebebiyle devrildi. 40 yaralımız var. Bunlardan 4 tanesinin durumu ağır. 3 tanesi olay yerinde hayatını kaybetti. 46’sı yolcu 2 tane şoför, 1 tane de muavin var. Toplam 49 kişi bize gelen bilgiler. Yaralılarımızın Karaman ve Mut’taki hastanelerde tedavileri sürüyor” dedi.
Mehmet Dağlı
 

 

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