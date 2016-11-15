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Karaman’da TOKİ konutları için kura çekildi

Karaman’a Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan Piri Reis Konutları için kura çekilişi yapıldı.

Karamanda TOKİ konutları için kura çekildi

15 Kasım 2016 17:45

Belediye Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekilişine daire alabilmek için müracaatta bulunan vatandaşlar katıldı. 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 dairelerden oluşan Piri Reis Konutlarının ilk etabında bulanan 166 daire için noter huzurunda çekiliş yapıldı. 1 saati aşkın süren çekilişte şehit aileleri kuraya dahil edilmezken, oturacakları dairelerin kurası çekildi. Kurada engelli vatandaşlara da ayrılan dairelerin çekilişi yapıldı. 166 daire için başvuruda bulunan 2 bin 36 kişiden ev almaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı. 

Mehmet Dağlı


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