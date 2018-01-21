Karaman'daki cinayete 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Hikmet Y. (35), eşi Hamiyet Y. ve kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y. ile Ali Y., dün geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Hikmet Y., Ümit Y. ve Ali Y. tutuklanırken, Hamiyet Y. ile Mehmet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman merkeze bağlı Sudurağı beldesinde yaşayan iki çocuk babası 35 yaşındaki Yasin Uzun'un aniden ortadan kaybolması üzerine ailesi, durumu jandarma ve polis bildirmiş, jandarma ekipleri yaptıkları geniş çaplı soruşturmada Yasin Uzun'un cesedini 18 Ocak'ta Hikmet Y.'nin evinin bahçesindeki fosseptik çukurunda bulmuştu. Olayla ilgili Hikmet Y., eşi Hamiyet Y. ve kardeşleri Mehmet Y., Ümit Y. ile Ali Y. gözaltına alınmıştı.

Mehmet Dağlı

