Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Karaman’dan istifa çağrılarına yanıt

Karaman’dan istifa çağrılarına yanıt

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, taraftarların istifa çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeniliyorsunuz. Taraftarların bu tepkisi normal” dedi.

Karamandan istifa çağrılarına yanıt

05 Aralık 2016 23:16
Karaman’dan istifa çağrılarına yanıt - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Öncelikle Rizespor olarak iyi bir 90 dakika oynadığımızı düşünüyoruz. İlk yarıda farklı skorla içeri girebilirdik. İkinci yarı golü yediğimiz 5 dakikalık bölümü çıkartalım üstünlük bizdeydi. Ancak bu olumlu futbolu sonuca yansıtamadık. Bursa tecrübeli takım. Taraftarının gücü ortada. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Rizespor olarak oynadığımız futbolu alkışlıyoruz. Doğru çalışma sonuca yansıyacaktır. Recep Niyaz’ın zamana ihtiyacı var. Süper Lig’de ilk kez oynuyor. Yetenekli çalışkan. Kalıcı olmak için bizim dediklerimizi yapmalı. Yeteneklerini kupa maçında gösterdi. Şans aldı. Süper Lig’de kalıcı olacağını düşünüyorum” dedi.

Çaykur Rizesporlu taraftarların kendisini istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine Karaman, “Yeniliyorsunuz. Taraftarların bu tepkisi normal” diye konuştu.

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç