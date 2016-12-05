Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Öncelikle Rizespor olarak iyi bir 90 dakika oynadığımızı düşünüyoruz. İlk yarıda farklı skorla içeri girebilirdik. İkinci yarı golü yediğimiz 5 dakikalık bölümü çıkartalım üstünlük bizdeydi. Ancak bu olumlu futbolu sonuca yansıtamadık. Bursa tecrübeli takım. Taraftarının gücü ortada. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Rizespor olarak oynadığımız futbolu alkışlıyoruz. Doğru çalışma sonuca yansıyacaktır. Recep Niyaz’ın zamana ihtiyacı var. Süper Lig’de ilk kez oynuyor. Yetenekli çalışkan. Kalıcı olmak için bizim dediklerimizi yapmalı. Yeteneklerini kupa maçında gösterdi. Şans aldı. Süper Lig’de kalıcı olacağını düşünüyorum” dedi.

Çaykur Rizesporlu taraftarların kendisini istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine Karaman, “Yeniliyorsunuz. Taraftarların bu tepkisi normal” diye konuştu.

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk