Karamanlı torna ustası, saatte 1 ton zeytin kıran ve dilen makine yaptı

Emekli olsa da sevdiği mesleğinden bir türlü kopamadığını anlatan 55 yaşındaki Yılmaz Özgür, “Benim asıl mesleğim motosiklet tamirciliğiydi. Motosiklet tamirciliği yaparken sık sık torna işi olurdu ve ben Konya’ya giderdim. Daha sonra mesleğimi değiştirdim ve tornacı ustası oldum. Burada torna üzerine iş yeri açtım. Bir süre sonra pazarcılık yapan tanıdıklarım bana geldi ve kendilerine zeytin kırma makinesi yapmamı istediler. Ben de niye böyle bir şey istiyorsunuz diye sorduğumda bana eğer bu makineyi yaparsan bizlerin zeytin satışları artacak dediler. Bende yaptığım araştırmaların ardından 10 yıl önce bunun kadar gelişmiş olmasa da bir makine yaptım” dedi.

“Makineyi geliştirdim”

Emekli olduktan sonra önceden yapmış olduğu makineyi geliştirmek için çalışmalara başladığını ifade eden Özgür, “Uzun uğraşlar sonucu makinenin gelişmişini yapmayı başardım. Bu makine şu anda tamamen krom ve paslanmaz, saatte ise 1 ton kapasitesi var. Aynı anda hiç motoru durmadan hem kırma hem de dilme yapabiliyor. Makine olmadan bir kişi 50 kilo zeytini bir hafta gibi bir sürede ancak kırabilir veya dilebilir. Tabi ki bunu yaparken ya boynu tutulur ya da elini kestirir. Şimdi bu makinede zeytin standart olarak kırılır ve dilinebilir” diye konuştu.

“Kendimle gurur duyuyorum”

Yaptığı dört makinenin şu anda semt pazarlarında kullanıldığını da dile getiren Özgür, “Bu makineler şu anda sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bazen yaptığım makineleri kontrol etmek için pazarlara gittiğimde, zeytin kırdırmaya veya dildirmeye gelen teyzeler ile hanımlar bu makineyi yapandan Allah razı olsun dediklerini duyunca çok seviniyor ve kendimle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Özgür, tek başına çalıştığı için bir makineyi 1 ay gibi bir sürede yaptığını dile getirerek, “Zeytinin sezonu olduğu için şu anda bu makineye çok talep var. Yaklaşık 8 bin liraya bulan maliyeti ile imkanlarım ölçüsünde yapmaya çalışıyorum. Şu anda yeni yaptığım makineyi evimin garajına koydum ve burada komşuların getirdikleri zeytinleri kırıyor ve diliyorum. Bu makinenin hem motorlusu hem de elektriklisi yapılabiliyor” diye konuştu.

Mehmet Dağlı